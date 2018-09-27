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В Кемерове откроется лаборатория новых термических методов в онкологии

Наука

Работа выстраивается в соответствии с «майским указом» президента России

Кемерово, 27 сентября 2018, 08:24 — REGNUM  Учёные Кемеровского государственного университета (КемГУ) совместно со специалистами областного клинического онкологического диспансера создают лабораторию новых термических методов в онкологии. Она откроется уже в октябре этого года, сообщает 27 сентября пресс-служба вуза.

В университете напомнили, что одним из крупнейших нацпроектов России в соответствии с новым «майским указом» президента стала медицина. Главная статья расходов — борьба с онкологическими заболеваниями.

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В настоящее время специалисты предлагают применять метод терапии онкозаболеваний, включающий разработку приборов и материалов, применяемых в магнитной гипертермии. Он предполагает, что в тело пациента будут вводить имплант, который повторяет форму удалённой опухоли, а затем нагревать до температуры 41−45°С. Предполагается, что живые клетки организма при этом не пострадают, а раковые погибнут.

В реализации проекта участвуют сотрудники научно-инновационного управления КемГУ — Александр Владимиров и Александр Тупицын. Научным руководителем Лаборатории является Илья Васильченко, заведующий радиологическим отделением №1 Областного клинического онкологического диспансера (г. Кемерово). Сегодня на базе университета при содействии Центра сохранения биоразнообразия КемГУ проводятся эксперименты in vivo (на живой ткани при живом организме).

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Онкологические заболевания
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