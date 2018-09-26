МГУ сохранил место в топ-200 мирового рейтинга вузов Times Higher Education

Москва, , 19:09 — REGNUM Московский государственный университет имени Ломоносова сохранил место в топ-200 ежегодного рейтинга лучших мировых вузов Times Higher Education. Новый рейтинг опубликован 26 сентября на официальном сайте проекта.

По сравнению с предыдущим годом МГУ ухудшил свои показатели, опустившись на пять позиций в списке и заняв 199-е место в рейтинге.

Причиной снижения рейтинга вуза стало падение его преподавательской и исследовательской репутации, а также сокращение международного научно-исследовательского сотрудничества. В то же время МГУ улучшил позиции по таким показателям, как «Образовательная деятельность», «Научная деятельность» и «Доход от индустрии».

Всего в рейтинг попали 35 российских вузов, что на восемь вузов больше, чем годом ранее. Второе место среди них занял Московский физико-технический институт, третье — Высшая школа экономики. Оба эти вуза вошли в группу с 251 по 300 места.

Также в рейтинге фигурируют МИФИ, Санкт-Петербургский исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Томский политехнический университет, Томский государственный университет, Казанский федеральный университет.

Первое место в рейтинге третий год подряд занимает Оксфордский университет. В число лидеров вошли также Кембридж, Стэнфордский университет, Массачусетский технологический институт, Калифорнийский технологический институт. Всего в рейтинге представлены 1250 вузов из 86 стран мира.