У ребенка в РФ выявили редкую мутацию в гене CTNS

Москва, , 15:45 — REGNUM Редкую мутацию в гене CTNS, медленно разрушающую органы человека, впервые обнаружили в России. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил генеральный директор медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский и его коллеги.

Носителем этой болезни стал двухлетний мальчик из Ингушетии, попавший недавно с очень странными симптомами в московскую Российскую детскую клиническую больницу имени Пирогова. Так, ребенок, развивавшийся первые 8 месяцев жизни нормально, начал терять вес, перестал ходить и ползать.

То, что ребенок был носителем крайне редкой мутации, показал анализ его генома. Специалисты выяснили, что в молекуле белка CTNS вместо аминокислоты тирозина находился цистин.

Отмечается, что ранее врачи в Турции, используя выводящие цистин из организма препараты, спасли жизнь страдающему от подобной болезни пациенту.

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