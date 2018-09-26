Обнинскому институту атомной энергетики исполнилось 65 лет

Обнинск, Калужская область, , 13:47 — REGNUM В Калужской области прошли торжественные мероприятия, посвященные 65-летию Обнинского института атомной энергетики. В них приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, председатель совета ректоров Калужской области Михаил Стриханов, ректоры вузов региона, преподаватели, студенты, ветераны.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, обнинский филиал основан в 1953 году, в 1985 году стал самостоятельным учебным заведением — Обнинским институтом атомной энергетики. До 2002 года носил название Обнинский институт атомной энергетики. В том же году получил статус государственного технического университета и был переименован в Обнинский государственный технический университет атомной энергетики. В 2009 году был вновь присоединён к НИЯУ МИФИ.

В настоящее время ИАТЭ является единственным в России высшим учебным заведением, осуществляющим подготовку специалистов в области высоких технологий для организаций ядерной энергетики, науки и техники.

Поздравляя научных сотрудников вуза, ветеранов и студентов с юбилеем учебного заведения, Михаил Стриханов отметил, что сегодня здесь работают лучшие кадры страны, способные решить самые сложные задачи. Одна из перспективных задач головного вуза, по словам ректора, в том, чтобы «обнинская площадка стала равноценной московской».

«Необходимо создание ресурсного центра, где выпускник будет и учиться, и применять знания на практике. Думаю, коллектив справится с поставленными задачами», — подчеркнул он.

Уже по сложившейся традиции ИАТЭ поддерживает постоянные партнерские связи с предприятиями, прежде всего, с организациями атомной промышленности, ведущими предприятиями и организациями Обнинска, а также высокотехнологичными компаниями Калужской области, что позволяет решать как федеральные «росатомовские задачи», так и региональные.

«Россия — законодатель мод в том, какой должна быть ядерная энергетика. Мы будем делать все, чтобы сохранить и развить бренд наукограда. В перспективе здесь будет создан конгломерат образовательного, исследовательского, практического и промышленного направления», — добавил губернатор региона Анатолий Артамонов.

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Напомним, ИАТЭ НИЯУ МИФИ ведёт подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре по девяти специальностям: численность аспирантов составляет 61 человек, или около 20% от общего числа аспирантов в Калужской области.

Исторически ИАТЭ тесно взаимодействовал с научно-исследовательскими организациями города Обнинска, работающими в области ядерных технологий, биомедицины, новых материалов, обладающими серьёзной материально-технической базой и признанными научными и инженерными школами.

В настоящее время активно развивается сотрудничество с ключевыми инновационными кластерами Калужской области — «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» (КФК-кластер), «Авиационно-космических технологий, полимерных материалов и конструкций» (АКОТЕХ) и «Кластер информационно-коммуникационных технологий» (ИКТ-кластер), а также с формирующимся кластером ядерных и радиационных технологий Калужской области (ЯРТ-кластер), транспортно-логистическим кластером.