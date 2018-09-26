Украинскому натуральному салу создали искусственный заменитель

Киев, , 13:32 — REGNUM На Украине появился заменитель символа национальной кухни и любимого многими продукта — сала. Альтернативу обычному шпику создали студенты аграрного университета в Сумах, сообщает издание «Сегодня».

Читайте также: Украина не может обеспечить себя салом

Новый продукт питания — вегетарианский, он сделан на основе растительного масла и желатина, однако даже гурманы не смогут отличить его от настоящего, утверждает доцент кафедры питания украинского вуза Дмитрий Бидюк. По его словам, искусственное сало в отличие от натурального не содержит многих вредных веществ.

«Кроме этого, искусственное сало мы можем делать с любыми вкусами: соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности», — добавил Бидюк.

Ранее по теме: Сало на Украине подорожало в четыре раза

Уровень жизни украинцев измерили при помощи сала

Как сообщало ИА REGNUM, за четыре года сало на Украине подорожало в четыре раза. Так, по данным экспертов, в 2018 году количество свиней в стране уменьшилось до рекордного за последние 26 лет, в том числе из-за африканс5кой чумы. Теперь Украине приходится импортировать сало из Германии и Польши. Так, в 2018 году Киев импортировал более 200 тыс. т сала.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина: сало и борщ растут в цене