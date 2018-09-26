Американские школьники определят название нового марсохода NASA

Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не стало изменять сложившейся традиции и предложило американским школьникам придумать название для нового космического объекта, который отправиться на Марс летом 2020 года. О проведении соответствующего конкурса уже объявлено. Принять в нём участие смогут дети в возрасте от 5 до 18 лет. Школьники должны не только предложить своё название для аппарата, но и в коротком эссе объяснить, почему именно его они считают наиболее подходящим.

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Уточнятся, что конкурс будет длиться весь 2019 учебный год. При этом самостоятельно заниматься его проведением NASA не планирует: агентство предлагает спонсировать его со стороны корпораций, некоммерческих и образовательных организаций, которые исследуют космос или занимаются наукой.

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В NASA начали сборку нового марсохода Mars 2020

В ведомстве напомнили, что традиция проведения подобных конкурсов началась с момента отправки первого марсохода на Красную планету в 1997 году. В 2012 году победительницей стала шестиклассница, которая дала самому большому роверу за всё время марсианских исследований имя «Любопытство».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в NASA начали сборку нового марсохода Mars 2020 Rover. Работы идут в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадине, штат Калифорния. Запуск марсохода планируется осуществить с космодрома на мысе Канаверал в июле 2020 года. Главной задачей космического аппарата будет поиск признаков жизни на Марсе.

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