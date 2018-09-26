В Египте археологи обнаружили древний дом с римскими банями

Каир, 26 сентября 2018, 10:04 — REGNUM В Египте при раскопках в районе первой столицы страны Мемфиса археологи обнаружили развалины древнего жилого дома с римскими банями и комнатой для различных обрядов, сообщает министерство по делам древностей этой страны.
Дом построен из огромных известняковых блоков и глинобитного кирпича, а внутренние переходы сделаны из красного кирпича.
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Наибольший интерес у археологов вызвали две комнаты, в одной из них располагались римские бани, в другой, судя по найденным артефактам, совершались религиозные обряды.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в северной египетской провинции Дакахлия в районе Телль эль-Самара совместная экспедиция французских и египетских археологов обнаружила остатки деревенского поселения эпохи неолита.
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