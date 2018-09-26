Тяжелая ракета-носитель «Ариан-5» совершила сотый старт

Париж, , 10:06 — REGNUM Европейская тяжелая ракета-носитель «Ариан-5» успешно совершила свой юбилейный сотый старт, передает немецкий телеканал N-TV 26 сентября со ссылкой на заявление Arianespace.

Ракета, запущенная с космодрома Куру во Французской Гвиане, вывела на орбиту два спутника связи.

Первый запуск «Ариан-5» завершился неудачно в 1996 году — ракета взорвалась на 34-й секунде полета. Второй раз ракета взорвалась в полете в декабре 2002 года. Несмотря на две этих неудачи, «Ариан-5» приобрела репутацию надежной ракеты.