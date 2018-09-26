Пик ярчайшего звездопада осени придется на 9 октября

Москва, , 09:26 — REGNUM Один из самых непредсказуемых метеорных потоков — Дракониды — достигнет пика в ночь с 8 на 9 октября. Луна в этом году не помешает любоваться звездопадом, сообщает 26 сентября пресс-служба Московского планетария.

Ожидается, что в период максимальной активности потока наблюдатель увидит по меньшей мере 10 метеоров каждый час. Такое количество «падающих звезд» является средним для Драконид, однако бывали годы, когда звездопад превращался в «звездный ливень».

«Максимальная активность Драконид приходится на ночь новолуния с 8 на 9 октября 2018 года. Так что Луна визуальным наблюдениям метеоров в этом году не помешает», — отмечают в планетарии.

Название сентябрьскому метеорному потоку дало созвездие Дракона, где находится видимый источник звездопада. Это созвездие находится в северо-западной части неба. Дракониды — поток фрагментов кометы 21Р / Джакобини — Циннера, которая была открыта в 1900 году.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 20 сентября в небе наблюдалось сближение Луны с Сатурном и Марсом. Две яркие планеты были видны над юго-западным горизонтом при ясной погоде.

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