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Новая книга об истории Гражданской войны и интервенции на Севере России

Наука

Исследование

Новая книга об истории Гражданской войны и интервенции на Севере России

Архангельск, 26 сентября 2018, 09:10 — REGNUM  Вышла в свет монография крупнейшего российского специалиста по истории Гражданской войны и интервенции 1918−1920 гг. на Севере России профессора САФУ Владислава Ивановича Голдина: «Север России на пути к Гражданской войне: попытки реформ. Революции. Международная интервенция. 1900 — лето 1918». Книга является первым томом наиболее полной из работ В. Голдина по истории этого периода, второй и третий тома будут включать в себя события с лета 1918 по 1920-е годы.

В первой главе — библиография и описание источников по истории вопроса, вторая анализирует попытки модернизации Российской Империи начала XX века, третья — Первая мировая война и Европейский Север, четвертая — Февраль 1917 года и развитие революционного процесса на Севере России, пятая — Октябрьский переворот и Русский Север, шестая — Север России на пути к интервенции и Гражданской войне, седьмая — кровавое лето 1918.

Монография вышла в Издательском доме САФУ им.В.Н.Булатова тиражом 300 экземпляров на «средства друзей, коллег и выпускников автора», многие годы работавшего проректором по науке Поморского университета (ныне — САФУ). По вопросам приобретения книги следует обращаться к В.И.Голдину по адресу: v.i.goldin@yandex.ru

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