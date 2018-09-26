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В Новочеркасске обсудили стратегию построения цифровых электрических сетей

Наука

В семинаре приняли участие эксперты крупнейших компаний и вузов России

Новочеркасск, Ростовская область, 26 сентября 2018, 08:28 — REGNUM  Актуальные вопросы развития электроэнергетики обсудили участники семинара «Кибернетика энергетических систем», который прошел на площадке Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М. И. Платова, сообщила пресс-служба вуза.

Семинар традиционно начался с пленарного заседания, на котором участники обсудили стратегию построения цифровых электрических сетей в распределительном электросетевом комплексе Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) Юга и расширение области допустимых режимов работы генерирующих установок объектов распределённой генерации за счёт применения статических устройств. Также они обсудили современные направления в развитии противоаварийной и режимной автоматики в ЕЭС России.

Работа сороковой сессии семинара «Кибернетика энергетических систем» проходит 25 и 26 сентября. В мероприятии принимают участие представители крупных предприятий и престижных вузов России — от Свердловской области до Татарии. Предполагается, что по итогам научной работы семинара до конца октября будет издан сборник материалов семинара.

Добавим, что проекты в области «умной энергетики» и построения «цифровых» систем в области электрогенерации и энергоснабжения стали одним из трендов последнего времени. Так, в 2018 году в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили о строительстве первой цифровой подстанции.

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Электросетевой комплекс России
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