Португальские дайверы обнаружили затонувший 400 лет назад корабль

Лиссабон, , 05:55 — REGNUM Археологи из Португалии обнаружили затонувший в XVI веке корабль у берегов Лиссабона, сообщает CNN.

При погружении дайверы обнаружили на борту корабля специи, китайскую керамику и каури. Исследователи уже отмечают высокую ценность этого научного открытия.

Эксперты предполагают, что это судно возвращалось в Португалию из Индии. В настоящее время ученые не знают, какой именно затонувший корабль они обнаружили. Им предстоит работа в архивах, чтобы это выяснить.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа на затонувшем в 1786 году в Крыму военном корабле «Святой Александр» были обнаружены новые находки.

Исследователи нашли на корабле предметы, составляющие вооружение и оснащение корабля, такие как штурмовая мортира и свинцовый лот. Отмечается, что эти находки помогут ученым узнать больше о ранней истории российского флота.

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