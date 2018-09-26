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Португальские дайверы обнаружили затонувший 400 лет назад корабль

Наука

Вероятно, судно возвращалось в Португалию из Индии

Лиссабон, 26 сентября 2018, 05:55 — REGNUM  Археологи из Португалии обнаружили затонувший в XVI веке корабль у берегов Лиссабона, сообщает CNN.

При погружении дайверы обнаружили на борту корабля специи, китайскую керамику и каури. Исследователи уже отмечают высокую ценность этого научного открытия.

Эксперты предполагают, что это судно возвращалось в Португалию из Индии. В настоящее время ученые не знают, какой именно затонувший корабль они обнаружили. Им предстоит работа в архивах, чтобы это выяснить.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа на затонувшем в 1786 году в Крыму военном корабле «Святой Александр» были обнаружены новые находки.

Исследователи нашли на корабле предметы, составляющие вооружение и оснащение корабля, такие как штурмовая мортира и свинцовый лот. Отмечается, что эти находки помогут ученым узнать больше о ранней истории российского флота.

Читайте ранее в этом сюжете: На затонувшем в Крыму военном корабле XVIII века обнаружены новые находки

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Археология
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