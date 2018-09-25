Министр здравоохранения РФ направила благодарственное письмо главе Мордовии

Саранск, , 22:34 — REGNUM Министр здравоохранения России Вероника Скворцова направила письмо в адрес главы Мордовии Владимира Волкова, в котором поблагодарила руководство региона за организацию и проведение в Саранске XXVIII заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения государств — участников Содружества Независимых Государств. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает глубокую благодарность за добросовестную и высокопрофессиональную работу по подготовке и проведению заседания 4 сентября 2018 года… Созданная организаторами доброжелательная и комфортная атмосфера позволила участникам заседания в Саранске достичь высоких результатов в работе, укрепить дружественные связи и деловые контакты», — говорится в письме.

В тексте отмечается, что Совет определяет приоритетное направления регионального взаимодействия в сфере охраны здоровья и служит важнейшей платформой для выработки консолидированной позиции стран-участниц по самым актуальным вопросам повестки дня в международных медицинских организациях.

В заключение письма Скворцова пожелала главе региона дальнейших успехов и высоких достижений на ответственном посту.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения государств — участников состоялось в Саранске 4 сентября.

В рамках мероприятия Скворцова отмечала, что за время работы Совета было принято более 250 документов, которые используются в практической деятельности с учетом национальных законодательств государств-участников СНГ.

Стороны ранее приняли Концепцию в области противодействия онкологическим заболеваниям от 2016 года, и Программу сотрудничества государств-участников СНГ по профилактике и лечению сахарного диабета на 2016 — 2020 годы.