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Столетие «МИСиС» отметили успехами в учёбе и бизнесе

Наука

Масштабное мероприятие «Встреча поколений» прошло в парке имени Горького

Столетие «МИСиС» отметили успехами в учёбе и бизнесе
Иллюстрация: Http://www.metalinfo.ru
Столетие «МИСиС» отметили успехами в учёбе и бизнесе

Москва, 25 сентября 2018, 17:31 — REGNUM  Московский институт сталей и сплавов (МИСиС) 15 сентября отметил 100-летний юбилей: в 1918 была основана Московская горная академия, преемником которой является институт. Масштабное мероприятие «Встреча поколений» прошло в парке имени Горького в Москве, где собрались тысячи выпускников, среди которых известные ученые, основатели и топ-менеджеры крупнейших компаний.

Как сообщают в пресс-службе вуза, во время торжественной части праздника выпускников, для ученых и сотрудников НИТУ «МИСиС» были зачитаны поздравления от первых лиц государства, представителей правительства РФ, министерств и бизнес-партнеров университета. На неофициальной наверняка обсуждались не только академические проекты, но и бизнес-планы выпускников. На последних стоит сделать отдельный акцент: есть вузы, вклад которых в формирование высшей лиги российского бизнеса намного превосходит их, на первый взгляд, сугубо специализированную направленность.

«Гвозди бы делать из этих людей» обычно говорят в таких случаях, и это особенно применимо к Институту сталей и сплавов. Правда, есть ощущение, что «гвозди» в данном случае получаются всё больше «золотыми»: МИСиС известен как одна из ведущих «кузниц кадров» для большого бизнеса. Вуз окончил владелец «Евроцемент групп» Филарет Гальчев, крупнейший акционер ОМК Анатолий Седых, здесь учились основатели «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, институт окончил экс-президент А1 и совладелец управляющей компании «Альфа-Капитал» Михаил Хабаров. Кстати, Фридман, Хан и Кузьмичев как раз и познакомились во время совместной учёбы, сейчас же их совокупное состояние оценивается в более чем в 30$ млрд — и это самый высокий показатель среди «сборных» миллиардеров российских вузов. Анатолий Седых, Алексей Кузьмичев и Филарет Гальчев входят в наблюдательный совет своей alma mater.

В 2018 году журнал «Форбс» подготовил свой первый рейтинг российских вузов, «оценив их по 10 параметрам, разбитым на три группы: качество образования, качество выпускников и фактор Forbes, в том числе учитывались биографические данные российской элиты. МИСиС вошел в топ-5 этого рейтинга

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