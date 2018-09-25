Уральский ученый предложил решение проблемы грязной воды в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 11:10 — REGNUM Плохое качество воды в Екатеринбурге — следствие процесса коррозии металла, из которого изготовлены трубы, и их изношенность, считает доктор технических наук, профессор Уральского федерального университета Евгений Мигалатий. Занимаясь 45 лет проблемами очистки воды и водоотведения, он предложил решение описанной проблемы, сообщает 25 сентября пресс-служба вуза.

«Мы как ученые и разработчики технологии очистки воды видим определенный выход во внедрении локальных систем», — сказал Мигалатий, показав аппарат, который снабжает чистой водой сотрудников всего университета.

По его словам, установка очищает водопроводную воду с повышенной цветностью и относительно высоким содержанием железа, которая идет по старым трубам. Система очистки воды автоматизирована и отключается, если нет водоразбора. Ученый пояснил, что локальные системы по очистке воды уже более 20 лет устанавливаются в детских садах, школах, больницах, других социальных учреждениях в Екатеринбурге.

Для массового применения в жилых домах потребуется закладывать третью трубу во время проектирования и на стадии строительства. Таким образом, наряду с горячей и холодной водой в каждой квартире будет кран, по которому пойдет уже вода, предназначенная только для питьевых целей и приготовления пищи.

«Я считаю, что в настоящее время следует окончательно осознать серьезность нарастающих экологических проблем и изменить отношение людей к этим проблемам, в том числе и к чистой питьевой воде», — заключил профессор.

Добавим, вопрос о качестве питьевой воды и воздуха в Екатеринбурге поднимается в течение двух десятков лет. Так, еще в 2014 году экс-глава правительства Свердловской области Денис Паслер сообщал, что «вопрос требует самого серьезного изучения и принятия неотложных мер».

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