Для полётов на Марс учёные в России разработают оптические часы

Москва, , 10:34 — REGNUM Во время первых полётов на Марс космонавты, возможно, уже смогут использовать высокоточные оптические часы. Их разработкой в настоящее время занимаются учёные в подмосковном Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений Росстандарта.

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Как уточнил генеральный директор ВНИИФТРИ Сергей Донченко, в перспективе такие часы планируется использоваться в космической отрасли, в частности для полётов на Марс.

«Я думаю, что в космосе они начнут применяться лет через 10−15», — цитирует РИА Новости слова Донченко.

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Исследователь добавил, что пока их разработка слишком массивна для использования в космической технике.

Напомним, летом 2017 года российские учёные заявили о создании оптических часов, претендующие на звание самых точных в мире. Исследователи утверждают, что они помогут продвинуться в создании беспилотного транспорта.

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