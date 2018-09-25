Ученые России и Швейцарии вывели новые виды ихневмонид

Череповец, Вологодская область, , 10:33 — REGNUM Группа ученых из Череповецкого государственного университета (ЧГУ) и Бернского университета (Швейцария) вывела новый род и два новых вида ихневмонид подсемейства Pimplinae, сообщает 25 сентября пресс-служба российского вуза.

Отмечается, что ихневмониды, или настоящие наездники (Ichneumonidae) — современная группа паразитических перепончатокрылых. Этот отряд насекомым знаком по таким группам, как пчелы, осы или муравьи.

Группа ихневмониды «насчитывает около 25 тысяч видов. Древнейшие представители этого семейства появились еще в начале мелового периода, около 145 млн. лет назад, во времена динозавров. Однако пика разнообразия они достигли позднее — в кайнозое, когда на планете стала доминировать покрытосеменная флора», — говорится в сообщении.

В результате научной работы был описан новый род и два новых вида ихневмонид, получившие названия Crusopimpla tadushensis и Dolichomitus saxeus. Оба новых вида, так же как и остальные образцы в коллекции, принадлежат к подсемейству Pimplinae. Эти наездники не ездят верхом на своих жертвах. С помощью своих длинных яйцекладов они сверлят отверстия в древесине и заражают живущих под корой личинок насекомых. Пимплины — одни из древнейших ихневмонид, сегодня широко распространены в мире и часто встречаются в том числе и в Вологодской области.

Работа выполнена сотрудником ЧГУ Дмитрием Копыловым в соавторстве с коллегами из University of Bern, Швейцария. Материал для исследований предоставлен Палеонтологическим институтом РАН.