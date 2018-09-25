В Нижегородской области может появиться центр в рамках нацпроекта «Наука»

Нижний Новгород, , 00:12 — REGNUM В Нижнем Новгороде состоялось совещания президента РАН Александра Сергеева с представителями нижегородских вузов, научных институтов и промышленных предприятий, посвященное возможности участия Нижегородской области в национальном проекте «Наука». Обсуждалась перспектива организации в регионе научно-образовательного центра (НОЦ), которых будет всего 15 на территории РФ, сообщили ИА REGNUM в правительстве области.

«Мы приложим максимум усилий для того, чтобы один из научно-образовательных центров появился именно здесь», — заверил глава области Глеб Никитин и добавил, что регион идеально подходит для такой задачи.

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Основная цель создания таких центров — связь науки, образования и производства.

«Есть очень сильные вузы, академические научные институты и мощные высокотехнологичные предприятия. Сотрудничество по многим направлениям уже ведется, остается оформить все это в единую структуру», — подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Сергеев отметил, что центр в регионе должен быть мультидисциплинарным.

«Объем средств, который нижегородские предприятия вкладывают в научные и образовательные учреждения Нижегородской области, показывает, что у нас может получиться очень хороший научно-образовательный центр», — заключил президент РАН.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 4 сентября 2018 года на заседании Совета при президенте России по стратегическому планированию и национальным проектам утвержден паспорт национального проекта «Наука».

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По словам вице-президента Академии наук, академика РАН Алексея Хохлова, в нацпроекте указаны три цели: «первое — обеспечение присутствия РФ в числе ведущих стран мира по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Второе — обеспечение привлекательности работы в РФ для ведущих российских и зарубежных ученых и молодых перспективных исследователей. Третье — опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом ВВП страны». До первого октября планируется создать сам проект.

Замглавы Министерства науки и образования РФ Григорий Трубников уточнил, чтобы войти в топ-5 передовых стран по науке необходимо «удвоить количество статей в мировых базах данных, удвоить количество патентных заявок, более, чем на 50% увеличить объем затрат на исследования и разработки и удержаться в пятерке по численности исследователей».

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В рамках нацпроекта уже в 2019 году планируется создать не менее пяти НОЦ, а также вовлечь в научный процесс не менее 250 крупных российских компаний, обучить порядка 10 тыс. специалистов на местах.