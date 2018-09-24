Японские ученые впервые в мире будут лечить тромбоцитами из iPS-клеток

Киото, Япония, , 17:51 — REGNUM Киотский университет получил разрешение от Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии на проведение клинического исследования. В ходе исследования пациенту с неизлечимым заболеванием, апластической анемией, будут в течение года вводить тромбоциты, полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS). По сообщению японской информационной газеты «Асахи Симбун», в больницах Японии ощущается недостаток донорской крови, из которой извлекаются тромбоциты. Это связано, прежде всего, с сокращением рождаемости и старением населения. Однако исследователи считают, что iPS-клетки смогут снабжать необходимыми «продуктами» кровь. «Этот метод может стать распространенным и сможет помочь людям, в крови которых содержится недостаточное количество эритроцитов и тромбоцитов. А также тем, кому по тем или иным причинам не подходит донорская кровь», — сказал профессор Киотского университета Синдзи Накао.