Киото, Япония, 24 сентября 2018, 17:51 — REGNUM Киотский университет получил разрешение от Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии на проведение клинического исследования. В ходе исследования пациенту с неизлечимым заболеванием, апластической анемией, будут в течение года вводить тромбоциты, полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS). По сообщению японской информационной газеты «Асахи Симбун», в больницах Японии ощущается недостаток донорской крови, из которой извлекаются тромбоциты. Это связано, прежде всего, с сокращением рождаемости и старением населения. Однако исследователи считают, что iPS-клетки смогут снабжать необходимыми «продуктами» кровь. «Этот метод может стать распространенным и сможет помочь людям, в крови которых содержится недостаточное количество эритроцитов и тромбоцитов. А также тем, кому по тем или иным причинам не подходит донорская кровь», — сказал профессор Киотского университета Синдзи Накао.
Японские ученые впервые в мире будут лечить тромбоцитами из iPS-клеток
Киотский университет готовится начать первое в мире исследование, в ходе которого в кровь больного апластической анемией будут введены тромбоциты, полученные из iPS-клеток
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