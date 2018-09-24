Понедельник, 24 Сентября 2018 года
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Японские ученые впервые в мире будут лечить тромбоцитами из iPS-клеток

Наука

Киотский университет готовится начать первое в мире исследование, в ходе которого в кровь больного апластической анемией будут введены тромбоциты, полученные из iPS-клеток

Киото, Япония, 24 сентября 2018, 17:51 — REGNUM  Киотский университет получил разрешение от Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии на проведение клинического исследования. В ходе исследования пациенту с неизлечимым заболеванием, апластической анемией, будут в течение года вводить тромбоциты, полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS). По сообщению японской информационной газеты «Асахи Симбун», в больницах Японии ощущается недостаток донорской крови, из которой извлекаются тромбоциты. Это связано, прежде всего, с сокращением рождаемости и старением населения. Однако исследователи считают, что iPS-клетки смогут снабжать необходимыми «продуктами» кровь. «Этот метод может стать распространенным и сможет помочь людям, в крови которых содержится недостаточное количество эритроцитов и тромбоцитов. А также тем, кому по тем или иным причинам не подходит донорская кровь», — сказал профессор Киотского университета Синдзи Накао.

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Зарубежная хроника
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