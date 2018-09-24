Подлинник письма Галилея обнаружен в Лондоне

Лондон, , 13:32 — REGNUM Исследователи из Бергамского университета (Италия) обнаружили в библиотеке Лондонского королевского общества подлинное письмо Галилео Галилея, в которой знаменитый астроном впервые изложил свои аргументы против доктрины церкви о том, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом пишет журнал Nature.

Отмечается, что анализ находки раскрывает новые подробности о противостоянии ученого и католической церкви, осудившей астронома за ересь в 1633 году.

«Галилей в 1613 году написал письмо Бенедетто Кастелли, математику из Пизанского университета в Италии. В нем ученый впервые изложил свои аргументы относительно того, что научные исследования должны быть свободными от теологической доктрины», — говорится в статье.

Также сообщается, что знаменитый астроном прибегал к самоцензуре в открытой печати. Однако это не уберегло его от вызова на суд Инквизиции.

Напомним, что в 1630 году после публикации работы «Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой» Галилео Галилей был вызван на суд Инквизиции по подозрению в ереси. Инквизиция объявила астронома виновным в распространении ереси и заключила его в тюрьму.