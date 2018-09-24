Ученые из РФ и Японии создадут модель предсказания природных опасностей

Томск, , 12:33 — REGNUM Возможно, уже в скором времени появится новый цифровой инструмент, с помощью которого учёные смогут прогнозировать природные опасности, обусловленные климатическими факторами. В настоящее время над таким программным продуктом совместно уже работают исследователи из Томского государственного университета и Токийского столичного университета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ТГУ 24 сентября.

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«У нас и у японцев есть похожие проблемы, обусловленные природными явлениями, — это оползни и разрушение берегов рек», — поясняет доцент ГГФ ТГУ Вадим Хромых.

Отмечается, что в качестве основы модели для предсказания природных катаклизмов ученые-географы планируют использовать ГИС-технологии и японскую технологию — «дерево решений», разработанную для предсказания оползневых явлений.

«Можно сказать, что это своеобразная нейронная сеть, — добавляет Хромых. — Её возможности не просто высоки, они постоянно увеличиваются по мере накопления информации».

В пресс-службе вуза отметили, что российские учёные рассчитывают на получение финансовой поддержки со стороны Японии.

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