В Севастополе обсудили конфликты человека и природы в условиях глобализации

Севастополь, , 11:11 — REGNUM Участники Международной научной конференции «Человек и природа: проблемы глобализирующегося мира» обсудили противоречия и конфликты внутри социума и во взаимоотношениях с природой на современном этапе развития, сообщает 24 сентября пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ), на базе которого проходило мероприятие.

«Современные противоречия и конфликты внутри социума и во взаимоотношениях человека и природы имеют исторический генезис и уходят корнями в прошлое, требующее глубокого осмысления, — сообщила об актуальности мероприятия кандидат географических наук Института географии РАН Сильвия Костовска. — Это возможно в результате совместной скоординированной работы ученых-естественников и ученых-гуманитариев».

В свою очередь проректор по научной работе и инновационной деятельности СевГУ Максим Евстигнеев отметил, что постиндустриальная эпоха представляет собой мир, «где любая идея и образование должны быть совместимы с природой, тогда стык гуманитарных, естественных и инженерных наук даст набор новых технологий».

Отмечается, что конференция собрала более ста ученых из разных научно-исследовательских организаций, в том числе из Института географии РАН, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Института Востоковедения РАН и других.

Подчеркивается, что развитие СевГУ в гуманитарном и социокультурном направлениях — одна из приоритетных. Также в рамках конференции прошла III Международная междисциплинарная молодежная научная школа-конференция «Человек и природа перед вызовами глобализации».