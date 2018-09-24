В Барнауле стартовал международный симпозиум «Био-Азия – 2018»

Барнаул, , 09:22 — REGNUM Второй Международный биотехнологический симпозиум «Био-Азия — 2018», посвященный передовым достижениям отрасли в России и мире стартовал 24 сентября в Алтайском государственном университете (АлтГУ), сообщает пресс-служба вуза.

В работе научного форума принимают участие участие около 160 авторитетных и молодых ученых из 16 городов России и 5 зарубежных государств: Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Словакии и Египта.

Ключевыми мероприятиями симпозиума станут конференции «Биотехнология и общество в XXI веке» и «Сверхкритические флюидные технологии в фармации и биомедицине», круглый стол «От идеи к коммерческому продукту: проблемы вывода биотехнологических разработок на рынок», а также школа «Сверхкритические флюидные технологии в решении экологических проблем».

Свои приветствия участникам мероприятия направили директор Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, академик РАН Валерий Бухтияров и врио первого заместителя председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

В своих обращениях они отметили важность компетентного, профессионального обсуждения темы развития биотехнологии и ознакомления экспертов с последними научными достижениями в перспективных направлениях медицинской, промышленной, сельскохозяйственной, пищевой, экологической и лесной биотехнологии.

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