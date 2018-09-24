Архитектурный проект «ИТМО Хайпарк» оценили в 63 млн рублей

Санкт-Петербург, , 09:30 — REGNUM Объявлен конкурс на создание архитектурного проекта будущего кампуса Университета ИТМО в городе-спутнике Южный под Петербургом. За разработку архитектурно-планировочного решения АО «ИТМО Хайпарк» готово заплатить 63 млн рублей. Итоги конкурса будут подведены после 1 октября.

Напомним, научно-образовательный инновационный центр «ИТМО Хайпарк» планируется построить в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, в перспективном городе-спутнике Южный. Здесь появятся кампус Университета ИТМО, бизнес-инкубаторы, научные центры, общежития для студентов, жилье для преподавателей.

Как сообщает 24 сентября «Коммерсант», в ходе конкурса будет разработан план территории «ИТМО Хайпарк», внешний облик и внутренние пространства основных зданий, транспортно-пешеходные и рекреационные зоны. Площадь всех строений составит 103,6 тыс. кв. метров на территории более 100 га, а доминантой кампуса станет главный учебный корпус.

Читайте ранее в этом сюжете: Кампус ИТМО в Петербурге построят по технологии «умного города»

Окружающие учебный центр территории площадью около 40 гектар планируется разделить на лоты, а затем продать или сдать в аренду для размещения инновационных производств, лабораторий и офисных зданий.

Проект всей инфраструктуры будущего кампуса должен быть готов к 2020 году, а строительство планируется вести вплоть до 2027 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южном разместятся магистратура и аспирантура университета. К 2024 году в «ИТМО Хайпарк» будут учиться 3,6 тыс. человек, появится 12 тыс. рабочих мест, пять инновационных производств и около 50 лабораторий. Общий бюджет государственного финансирования проекта оценивается в 27 млрд рублей.

В городе-спутнике Южный планируется создание комфортной городской среды и новых центров притяжения и развития. «ИТМО Хайпарк» — совместный проект правительства РФ, Санкт-Петербурга, ООО «ГОРОД-СПУТНИК «ЮЖНЫЙ» и Университета ИТМО.

Председателем совета директоров «ИТМО Хайпарк» избран губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Читайте ранее в этом сюжете: Кампусу «ИТМО Хайпарк» утвердили стратегию развития