Российские ученые разработали метод исследования древней ДНК

Ростов-на-Дону, , 08:22 — REGNUM Уникальные работы по извлечению и расшифровки ДНК из фрагментов костей и других биологических материалов проводят ученые лаборатории идентификации объектов биологического происхождения Южного федерального университета (ЮФУ), сообщила пресс-служба вуза.

Глава лаборатории доктор биологических наук Игорь Корниенко пояснил, что специалисты сосредоточены на разработке методов, позволяющих «искать иголку в стоге сена» — находить и извлекать предельно малое количество ДНК из образцов, находящихся в малопригодном для работы состоянии.

«За последние 25 лет мы сильно продвинулись в изучении древней ДНК благодаря развитию различных методов исследования», — сказал ученый.

По его словам, разработанный метод позволяет выделять древнюю ДНК не в классических условиях, требующих особой стерильности, а проводить исследования практически в стандартных лабораторных условиях. Преимущество метода ЮФУ состоит в том, что он позволяет выделить фрагменты большего размера и более высокого качества. К примеру, при анализе древних останков мамонта удалось выделить фрагменты ДНК размером более 1500 нуклеотидных пар. Также он позволяет максимально избавиться от современных ДНК на древнем биологическом материале.

Отмечается, что разработанный метод получил широкое признание в профессиональной среде. Так, в июле 2018 года, Игорь Корниенко провёл двухнедельный интенсив по извлечению ДНК из древних останков костей в одном из крупнейших научно-исследовательских центров Японии Окинавском институте науки и технологии.

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