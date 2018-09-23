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Найден оригинал письма Галилея своему ученику

Наука

Находка показывает, что Галилей прибегал к самоцензуре в открытой печати

Лондон, 23 сентября 2018, 16:32 — REGNUM  Оригинал письма Галилео Галилея своему ученику Бенедетто Кастелли обнаружил доктор Сальваторе Рикардо из университета Бергамо, сообщает Nature.

Сальваторе Рикардо обнаружил письмо Галилео Галилея в библиотеке Лондонского королевского общества. Письмо было неверно датировано в каталоге, поэтому затерялось на 250 лет.

Было установлено, что семистраничная рукопись является оригиналом письма Галилео Галилея своему ученику Бенедетто Кастелли, отправленного 21 декабря 1613 года. В письме Галилей высказывается в поддержку гелиоцентрической модели Коперника и утверждает, что скудные астрономические данные в Библии нельзя воспринимать буквально.

Находка показывает, что впоследствии Галилей прибегал к самоцензуре в открытой печати. Однако это не уберегло его от вызова на суд Инквизиции.

Напомним, что в 1630 году после публикации работы «Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой» Галилео Галилей был вызван на суд Инквизиции по подозрению в ереси.

Инквизиция объявила Галилея виновным в распространении книги с «ложным, еретическим, противным Св. Писанию учением» о движении Земли, запретила «Диалог» и заключила Галилея в тюрьму.

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Научные исследования
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