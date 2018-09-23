Российские ученые разрабатывают собственный способ борьбы с обледенением

Новосибирск, , 14:12 — REGNUM Разработку покрытия, не подверженного обледенению, ведут ученые из Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, сообщает издание Сибирского отделения РАН.

Директор ИТПМ СО РАН член-корреспондент РАН Александр Николаевич Шиплюк рассказал о разработке гидрофобного покрытия. Ученые Новосибирска поставили задачу добиться создания структуры покрытия, на которой не смогут задерживаться капли воды. Особенную потребность в таких материалах испытывает авиастроительная промышленность, так как обледенение поверхности самолетов приводит к существенному ухудшению аэродинамических свойств.

Работы находятся на ранней стадии, но уже готовы первые образцы, наноразмерная структура которых позволяет отталкивать воду и загрязнения. В качестве материала для покрытия используется керамика, которая хорошо держит температуру, обладает высокой твердостью и инертностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа инженеры из Массачусетского технологического института представили «фототермальную ловушку» — материал, предотвращающий обледенение поверхности. Решение американских ученых предполагает использование трехслойного композитного материала из металла и керамики.