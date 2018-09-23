Американский астрофизик предложил пересмотреть принципы вручения Нобелевки

Вашингтон, , 12:33 — REGNUM Американский астрофизик Брайан Китинг предложил пересмотреть процесс присуждения Нобелевской премии 21 сентября в статье в RealClearScience.

Профессор физики Калифорнийского университета в Сан-Диего Брайан Китинг рассказал о проблемах Нобелевского фонда. Китинг напомнил, что Нобелевский комитет отменил премию по литературе в 2018 году в связи с финансовыми и сексуальными скандалами, разгоревшимися вокруг Шведской академии, присуждающей премию.

Ранее постоянный секретарь академии сообщил, что решение об отмене литературной премии принимается из уважения к нобелевским лауреатам и широкой публике. Он отметил, что академия должна восстановить общественное доверие, перед тем, как присуждать премию.

Брайан Китинг отметил, что проблемы есть не только у комитета, присуждающего премию по литературе. Китинг напомнил, что Альфред Нобель назвал три критерия, согласно которым должна присуждаться премия. Во-первых, должна признаваться важность изобретения или открытия. Во-вторых, открытие должно быть сделано в году, предшествующем вручению премии. В-третьих, открытие должно приносить пользу всему человечеству.

Особо проблемным и субъективным Китинг назвал третий критерий.

«Можно ли считать однозначно полезным открытие лоботомии, которое было вознаграждено Нобелевскими премией по физиологии?», — спрашивает Китинг.

Профессор подчеркнул, что наука является «командным видом спорта», поэтому зачастую сложно выявить одного человека или небольшой коллектив авторов, сделавших открытие. Кроме того, не всегда премию получает исследователь, внесший наиболее существенный вклад в открытие. Китинг отметил, что Лиза Мейтнер и Джоселин Белл были незаслуженно лишены доли в Нобелевской премии, а пересмотреть решение прошлых лет не позволяют существующие нормы.

Эти проблемы побудили Брайна Китинга призвать коллег вместе обсудить возможность пересмотра процесса присуждения Нобелевской премии, исправить прошлые ошибки и поднять авторитет премии на прежнюю высоту.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре астрофизик Джоселин Белл Бернелл получила специальную научную премию в 3$ млн за открытие пульсаров, сделанное еще 1967 году. В 1974 году за это открытие Нобелевскую премию получил ее руководитель Белл Энтони Хьюиш. В 2018 году комиссия Премии по фундаментальной физике признала, что ключевой вклад в открытие сделала именно Джоселин Белл.