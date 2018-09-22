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Китайский ученый-ядерщик получил престижную европейскую премию

Наука

Он стал ее первым лауреатом в Азии

Пекин, 22 сентября 2018, 17:54 — REGNUM  Первым в КНР и в Азии лауреатом престижной премии в области термоядерного синтеза SOFT Innovation, учрежденной Европейской комиссией в 2014 году, стал старший научный сотрудник Института технологий ядерной безопасности (ИТЯБ) Академии наук Китая У Ицань, сообщает 21 сентября Синьхуа.

Ученый, добившийся серьезного прорыва в сфере фундаментальной теории, ключевых технологий и инженерного обеспечения, отмечен наградой за большой вклад в развитие нейтронной физики.

Отмечается, что У Ицань, более 30 лет посвятивший исследованиям в своей сфере, разработал программное приложение для оценки безопасности, которое применяется в более, чем 60-ти странах мира, включая европейский ЦЕРН.

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Научные исследования
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