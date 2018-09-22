Томские ученые создали электронно-пучковую машину для университета в Милане

Томск, , 15:35 — REGNUM Электронно-пучковая установка, разработанная Институтом сильноточной электроники СО РАН (Томский научный центр СО РАН) по заказу Миланского политехнического университета, была представлена на VI международном конгрессе «Потоки энергии и радиационные эффекты», сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Заместитель председателя Томского научного центра СО РАН к.ф.-м.н. Алексей Марков рассказал, что электронно-пучковая машина позволяет обрабатывать поверхности материалов, нанося на них слой другого материала толщиной меньше микрометра.

«В состав никелида титана, который используется для имплантов, входит никель. Это токсичный материал по отношению к тканям человека. Мы заменяем атомы никеля на атомы тантала на поверхности толщиной порядка ста нанометров. Она становится безопасной, а функциональные свойства детали сохраняются», — привел пример использования установки Алексей Марков.

В Томском научном центре СО РАН отметили, что договор с Миланским политехническим университетом предполагает не только поставку оборудования, но и проведение совместных исследований. В ближайшее время в Милан будут направлены молодые ученые из Томска для наладки электронно-пучковой установки и стажировки в миланском вузе.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре специалисты Томского политехнического университета и НИИ онкологии Томска представили новый материал для имплантов, который со временем замещается костной тканью.