Определены останки первого многоклеточного животного на Земле

Москва, , 15:33 — REGNUM Окаменелости докембрийского периода изучили палеонтологи при помощи новых технологий. Анализ окаменелостей позволил определить их как одно из первых многоклеточных животных на Земле, сообщает сайт журнала Naked Science.

Учёные из Палеонтологического института РАН Илья Бобровский и Андрей Иванцов вместе с коллегами из Австралии исследовали окаменелости, найденные на побережье Белого моря. Как заметили специалисты, на протяжении 550 миллионов лет эти окаменелости сохранялись под постоянным воздействием солей при достаточно умеренных температурах и давлении, что дало шанс на сохранение древней органики.

Специалисты изучили с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии останки дикинсоний, которых ранее не могли отнести к тому или иному царству из-за их примитивности, поэтому просто классифицировали по форме.

Исследование показало наличие в образцах окаменелостей чрезвычайно высокого количества холестерина, который служит чётким признаком животного организма.

При этом каменные породы выше и ниже дикинсоний содержали другие виды молекул, характерные для зелёных водорослей. Таким образом, палеонтологи установили, что окаменелости с берегов Белого моря принадлежат самым древним животным на планете,

В настоящее время учёные продолжают исследовательскую работу. В планах исследователей — выяснение принадлежности других представителей эдиакарской биоты, таких, как чарнии.

Напомним, что к эдиакарской биоте относят комплекс ископаемых организмов, населявших Землю в эдиакарский период (около коло 635—542 млн лет назад) неопротерозойской эры.