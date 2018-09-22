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Японский зонд берет пробу грунта с астероида в дальнем космосе

Наука

Спускаемые аппараты японской автоматической межпланетной станции «Хаябуса-2» успешно сели на большой астероид Рюгу

Нью-Йорк, США, 22 сентября 2018, 12:21 — REGNUM  Спускаемые аппараты японской автоматической межпланетной станции «Хаябуса-2» успешно сели на большой астероид Рюгу 21 сентября, сообщает Space.com.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило о том, что станция «Хаябуса-2» установила контакт со спускаемыми аппаратами, севшими на астероид (162 173) Рюгу.

На астероид было отправлено два спускаемых аппарата, весом по 1,1 кг. На аппаратах установлены 7 камер, спектрометры, магнитометры и радиометры.

Возвращение станции «Хаябуса-2» с образцами грунта астероида Рюгу запланировано на декабрь 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года зонд New Horizons передал на Землю первые снимки фотографии астероида 2014 MU69 из пояса Койпера. Ожидается, что зонд достигнет астероида в 2019 году. 2014 MU69 станет самым удаленным объектом, посещенным земным зондом.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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