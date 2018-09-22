Японский зонд берет пробу грунта с астероида в дальнем космосе

Нью-Йорк, США, , 12:21 — REGNUM Спускаемые аппараты японской автоматической межпланетной станции «Хаябуса-2» успешно сели на большой астероид Рюгу 21 сентября, сообщает Space.com.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило о том, что станция «Хаябуса-2» установила контакт со спускаемыми аппаратами, севшими на астероид (162 173) Рюгу.

На астероид было отправлено два спускаемых аппарата, весом по 1,1 кг. На аппаратах установлены 7 камер, спектрометры, магнитометры и радиометры.

Возвращение станции «Хаябуса-2» с образцами грунта астероида Рюгу запланировано на декабрь 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года зонд New Horizons передал на Землю первые снимки фотографии астероида 2014 MU69 из пояса Койпера. Ожидается, что зонд достигнет астероида в 2019 году. 2014 MU69 станет самым удаленным объектом, посещенным земным зондом.