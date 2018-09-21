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В Балаклаве создадут депозитарий подводных археологических находок

Наука

Он позволит хранить, изучать и демонстрировать подводные артефакты

н.п. Балаклава, Крым, 21 сентября 2018, 15:35 — REGNUM  Уникальный депозитарий подводных археологических находок — специализированная площадка для хранения и экспонирования предметов морского историко-культурного наследия, создается в Балаклаве (Крым) на базе подземного музейного комплекса, сообщает 21 сентября пресс-служба Севастопольского государственного университета.

Ведущий научный сотрудник вуза, кандидат исторических наук Виктор Лебединский пояснил, что количество интересных находок в акватории Крымского полуострова увеличивается с каждым годом. Хранить, изучать и демонстрировать эти находки позволит создаваемый депозитарий.

«Депозитарий в обязательном порядке, должен хранить объекты в морской естественной среде в специально оборудованных инженерных сооружениях, под надежной охраной», — пояснил ученый.

Планируется, что археологические объекты будут размещены в глубоководном канале и морском доке, оборудованных специальными стеллажами и подводным освещением и системой подводного видеонаблюдения. Она позволит вести трансляцию в режиме реального времени на мониторах, расположенных в экспозиции и на сайте музея.

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Археология
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