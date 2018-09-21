Вспененную смесь бензина и воды научились сжигать в России

Москва, , 11:59 — REGNUM За процесом горения вспененной смеси, которая состоит из бензина и воды, удалось проследить российским физикам. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил Борис Кичатов из Объединенного института высоких температур РАН в Москве.

«Мы (физики) впервые одновременно измерили скорость пламени и распределение давления внутри трубки при горении вспененной эмульсии», — отметил Кичатов.

По его словам, российские специалисты смешивали воду и топливо (бензин, керосин) в разных пропорциях и меняли размеры пузырьков в эмульсии, а затем отслеживали характер горения подобных смесей.

В ходе экспериментов было установленно, что размер капель воды, возникающих при распаде пены при ее нагреве, сильно влияет на скорость горения вспененных смесей. Чем меньше были эти капли, тем быстрее и стабильнее горела эмульсия. Физики также установили, что взрывообразным образом жидкость воспламенялась при небольших размерах капель и при некоторых других условиях.

Отмечается, что от массы используемых при изготовлении вспененной смеси углеводородов зависела горючесть подобных пен.

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