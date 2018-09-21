Ученым удалось «остановить» процесс старения мозга

Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Ученым клиники Мэйо в США удалось предотвратить появление состарившихся клеток мозга, которые выделяют провоспалительные вещества и способствуют развитию слабоумия. Об этом сообщается на портале MedicalXpress.

Специалисты в ходе исследования использовали генетически модифицированных мышей. Ученые отмечают, что в мышиной модели болезни мозга стареющие клетки накапливаются в определенных участках мозга до того, как происходит потеря когнитивной функции.

Предотвратив накопление этих клеток, специалисты смогли уменьшить степень накопление тау-белка, гибель нейронов и потерю памяти.

«Мы (специалисты) обнаружили, что устранение стареющих клеток у пожилых мышей увеличивает их продолжительность жизни», — рассказал ученый клиники Майо Даррен Бейкер.

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