Пятница, 21 Сентября 2018 года
10:26:22 МСК

Ученым удалось «остановить» процесс старения мозга

Наука

Специалисты в ходе исследования использовали генетически модифицированных мышей

Вашингтон, 21 сентября 2018, 09:04 — REGNUM  Ученым клиники Мэйо в США удалось предотвратить появление состарившихся клеток мозга, которые выделяют провоспалительные вещества и способствуют развитию слабоумия. Об этом сообщается на портале MedicalXpress.

Специалисты в ходе исследования использовали генетически модифицированных мышей. Ученые отмечают, что в мышиной модели болезни мозга стареющие клетки накапливаются в определенных участках мозга до того, как происходит потеря когнитивной функции.

Предотвратив накопление этих клеток, специалисты смогли уменьшить степень накопление тау-белка, гибель нейронов и потерю памяти.

«Мы (специалисты) обнаружили, что устранение стареющих клеток у пожилых мышей увеличивает их продолжительность жизни», — рассказал ученый клиники Майо Даррен Бейкер.

Читайте также: Ученые Ставрополья изучили опыт молочного животноводства в Сербии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить