Ученые сделали массу научных открытий, проведя лето в селах Коми

Сыктывкар, , 14:25 — REGNUM Ученые из Финляндии, Швеции, Нидерландов провели три летних месяца в селах Коми, знакомясь с культурным наследием региона и приобщаясь к образу жизни деревень и местных жителей. Назад они вернулись с огромным багажом научных открытий, сообщает 20 сентября пресс-служба Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина.

18 сентября ученые представили результаты проделанной работы на выставке «Проживание в природной среде». Она объединила множество фотографий, поделок и инсталляций, которые описывают быт и культуру местных жителей. Так, одним из экспонатов выставки стала деревянная дверь с изображением льва, возраст которой насчитывает сотни лет.

«Особое внимание привлекает инсталляция «Ландшафты коми реки и рыбацкие снасти» Антти Имлари Стоккела из Университета Лапландии (Финляндия). Он изобразил изгиб реки Вырн инструментами для выделки рыболовных сетей на рыболовной сетке», — говорится в сообщении.

Кусочки тканей и дерева, вязаные носки в коллективной инсталляции «Старое, новое, заимствованное голубое» — это тоже символичное изображение ландшафта республики. Коряги с берегов реки Вымь стали арт-объектом — они по типу старых идолов отражают создание человеком мифов.

Как пояснила преподаватель Института культуры и искусства СГУ им. Питирима Сорокина Анелия Лянцевич, участники из других стран помогли ученым Коми «посмотреть на мир их глазами, глазами тех, кто считает, что мы живем в прекрасном и очень интересном месте, богатом народными культурными традициями».

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