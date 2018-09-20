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Ученые СФУ разработали универсальные тесты для проверки воды, пищи и почвы

Наука

Сорбенты при обработке реагентами могут поглощать определенные вредные вещества

Ученые СФУ разработали универсальные тесты для проверки воды, пищи и почвы
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Отбор воздушных проб для анализа

Красноярск, 20 сентября 2018, 14:02 — REGNUM  Универсальные тест-системы на основе послойно модифицированных сорбентов предложили использовать для определения загрязнителей окружающей среды молодые учёные Сибирского федерального университета (СФУ), сообщает 20 сентября пресс-служба вуза.

Отмечается, что разработка позволит улучшить системы проверки воды, пищи и почвы, в частности в Красноярском крае, а также поднять борьбу с причинами экологических бедствий на новый уровень.

Как пояснила руководитель проекта кандидат химических наук, научный сотрудник научно-исследовательской части СФУ Ольга Буйко, сорбенты без специальной обработки — не работают избирательно и не поглощают вещества в группе. Однако за счёт обработки реагентами их можно сделать чувствительными только к определённому компоненту.

Она отметила, что такие тест-системы помогут не только в поиске, но и определении концентрации тяжёлых металлов, токсичных красителей и полиароматических углеводородов в составе исследуемых объектов.

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