Четверг, 20 Сентября 2018 года
14:10:20 МСК

Алтайские учёные наставили фотоловушек и пересчитали снежных барсов

Наука

Обнаружились не менее пяти краснокнижных хищников, в том числе те, которых и не надеялись уже увидеть в живых

Алтайские учёные наставили фотоловушек и пересчитали снежных барсов
Иллюстрация: Programmes.putin.kremlin.ru
Снежный барс

Горно-Алтайск, 20 сентября 2018, 13:00 — REGNUM  В Республике Алтай обнародованы промежуточные итоги первого в России масштабного исследования трансграничных группировок снежного барса. Как сообщает официальный сайт региона, научные экспедиции, в ходе которых учёные насчитали не менее пяти особей краснокнижных особей, проводилось на хребте Чихачева.

При помощи фотоловушек выяснилось, что на Алтае ещё живет и здравствует старейший из известных снежных барсов — самец Хоргай. Последний раз он попадал на камеры весной 2018 года года, а до этого долго отсутствовал, и ученые опасались, что он мог не пережить суровую зиму.

Помимо нового молодого самца, учёным удалось запечатлеть на камеру самку Гуту, о которой ничего не было известно с 2016 года. По версии экспертов, забеременев, она отправилась на территорию Монголии и там принесла потомство. В том, что это именно Гута, наблюдатели не сомневаются: отличительной особенностью этой особи является загнутый кончик хвоста (травма или врожденный дефект). К тому же следы этой самки имеют характерную особенность: помимо лап на снегу отпечатывается и кончик хвоста.

Исследовать численность снежных барсов учёным помогают волонтёры: дважды в год из разных регионов России на Алтай приезжают несколько человек разных профессий, возраста и физической подготовки. Под руководством экспертов они устанавливают и проверяют фотоловушки, фиксируют следы ирбиса.

Как сообщает пресс-служба Фонда дикой природы, серия экспедиций началась весной 2018 года, а закончится к ноябрю. Полные результаты специалисты озвучат в декабре 2018 года.

Напомним, популяция снежных барсов находится на грани вымирания, но в июне 2018 года китайские исследователи заявили, что ареал обитания редчайших снежных барсов за последние годы расширился, поскольку его начали фиксировать в большем количестве районов страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Краснокнижный снежный барс расширил ареал обитания в Китае

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спасение диких животных и растений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить