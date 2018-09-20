Алтайские учёные наставили фотоловушек и пересчитали снежных барсов

Горно-Алтайск, , 13:00 — REGNUM В Республике Алтай обнародованы промежуточные итоги первого в России масштабного исследования трансграничных группировок снежного барса. Как сообщает официальный сайт региона, научные экспедиции, в ходе которых учёные насчитали не менее пяти особей краснокнижных особей, проводилось на хребте Чихачева.

При помощи фотоловушек выяснилось, что на Алтае ещё живет и здравствует старейший из известных снежных барсов — самец Хоргай. Последний раз он попадал на камеры весной 2018 года года, а до этого долго отсутствовал, и ученые опасались, что он мог не пережить суровую зиму.

Помимо нового молодого самца, учёным удалось запечатлеть на камеру самку Гуту, о которой ничего не было известно с 2016 года. По версии экспертов, забеременев, она отправилась на территорию Монголии и там принесла потомство. В том, что это именно Гута, наблюдатели не сомневаются: отличительной особенностью этой особи является загнутый кончик хвоста (травма или врожденный дефект). К тому же следы этой самки имеют характерную особенность: помимо лап на снегу отпечатывается и кончик хвоста.

Исследовать численность снежных барсов учёным помогают волонтёры: дважды в год из разных регионов России на Алтай приезжают несколько человек разных профессий, возраста и физической подготовки. Под руководством экспертов они устанавливают и проверяют фотоловушки, фиксируют следы ирбиса.

Как сообщает пресс-служба Фонда дикой природы, серия экспедиций началась весной 2018 года, а закончится к ноябрю. Полные результаты специалисты озвучат в декабре 2018 года.

Напомним, популяция снежных барсов находится на грани вымирания, но в июне 2018 года китайские исследователи заявили, что ареал обитания редчайших снежных барсов за последние годы расширился, поскольку его начали фиксировать в большем количестве районов страны.

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