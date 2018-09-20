В Абакане исследуют могильник конца XIX — начала XX века

Абакан, , 11:39 — REGNUM Учёные Хакасского госуниверситета (ХГУ) им. Н.Ф. Катанова приступили к исследованию могильника конца XIX — начала XX века, который был обнаружен в Абакане при прокладке инженерных сетей, сообщает 20 сентября пресс-служба вуза.

«Найденные предметы и останки для научной обработки и создания отчётов будут перенесены в Хакасский государственный университет. Затем полученные коллекции будут переданы в Национальный музей», — говорится в сообщении.

Доцент, кандидат исторических наук института истории и права ХГУ Валерий Зубков сообщил, что на месте проведения строительных работ по проспекту Ленина проводятся археологические наблюдения, поскольку эта территория и прилегающая к ней являются территорией древнего могильника, учтённого как объект культурного наследия «Курганный могильник Абакан-8 (Национальный банк)».

По его словам, на этом участке могильника были захоронены христианизированные хакасы, по христианскому обряду, в то же время сохранившие традиционную культуру, о чём свидетельствуют найденные остатки одежды и предметов.

Раскопки проводятся для сохранения найденных остатков материальной и духовной культуры от недавних предков. Выявленные находки будут перенесены для научной обработки и создания отчётов в университет, а затем полученные коллекции будут переданы в Национальный музей.