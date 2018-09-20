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Гигантское желеобразное существо найдено на пляже Новой Зеландии

Наука

Необычную находку обнаружили отдыхающие

Окленд, Новая Зеландия, 20 сентября 2018, 07:18 — REGNUM  Необычно, одновременно привлекательное и пугающее существо было обнаружено на побережье Новой Зеландии. На желеобразную субстанцию розового цвета, которая периодически пульсировала и была похожа на жерло вулкана, наткнулась отдыхающая на пляже в города Окленд семейная пара с детьми, сообщает FoxNews.

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Как выяснилось, это волосистая цианея. Такая медуза действительно гигантская и в диаметре может достигать двух метров. А у ряда представителей этого вида щупальца отрастают до 20 метров. Эти медузы обитают в морях Атлантического и Тихого океанов.

Видео опубликовано: Studio 9 Investigation

Учёные отмечают, что волосистые цианеи привычны для Новой Зеландии в тёплое время года. Однако эта медуза оказалась на берегу слишком рано.

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Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года учёные из США, Франции и Филиппин в одной из филиппинских лагун впервые нашли живого огромного червя, который питается сероводородом. Гигантский двустворчатый моллюск Kuphus polythalami достигает метра в длину.

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Научные исследования
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