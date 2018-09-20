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Возвращаемую ракету-носитель планируют создать в России

Наука

Полнофункциональный демонстратор с ракетным двигателем должен стать итогом исследований

Москва, 20 сентября 2018, 07:17 — REGNUM  Крылатую ступень многоразовой ракеты-носителя, которая сможет возвращаться на космодром на сверхзвуковой скорости, планируют создать в России. Об этом сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

В ФПИ рассказали, что появление дозвукового демонстратора возвращаемой ступени ракеты ожидается в ближайшие четыре года.

«На дозвуковых демонстраторах… будет отрабатываться автоматическая посадка и дозвуковые режимы полета, а на гиперзвуковых, соответственно, гиперзвуковые режимы», — отметили в фонде.

Отмечается, что полнофункциональный демонстратор с ракетным двигателем должен стать итогом исследований.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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