Севастопольский и томский вузы будут сотрудничать в сфере архитектуры

Севастополь, , 10:22 — REGNUM Севастопольский государственный университет (СевГУ) стал партнером Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) в сфере образования и науки по двум направлениям — архитектуре и строительным наукам и технологиям, об этом 19 сентября сообщила пресс-служба севастопольского вуза.

Соответствующее соглашение подписали ректор СевГУ Владимир Нечаев и ректор ТГАСУ Виктор Власов. Отмечается, что томский вуз окажет содействие в процессе становления нового архитектурного института СевГУ. Руководство вузов планирует осуществить совместные проекты в области градостроительства, развития территорий и проектирования.

В свою очередь, Власов сообщил, что наряду с указанными проектами будет произведена оценка дорожной сети и городского трафика в рамках программы «Умный город», созданы программы модернизации и переподготовки кадров в жилищно-коммунальном хозяйстве, и начнется работа по ряду других направлений.

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Добавим, что ранее севастопольский вуз заключил соглашение с другим университетом Томска — политехническим. Тогда ректоры образовательных заведений договорились о реализации совместной программы двойных дипломов для выпускников, а также других образовательных программ.