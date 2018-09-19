Демонстрация образцов вертолётов заводу Казани обойдётся в 2,5 млн долларов

Казань, , 09:07 — REGNUM ПАО «Казанский вертолётный завод», входящий в холдинг «Вертолёты России», представит натурные образцы вертолетов МИ-17А2 и «Ансат» на выставке «Аэрошоу Чайна-2018», которая пройдёт в г. Чжухай (КНР) с 6 по 11 ноября 2018 года. Также образцы планируется продемонстрировать в странах Юго-Восточной Азии. Для поиска компании, которая организует демонстрационные туры, объявлен одноэтапный конкурс без квалификационного отбора. Начальная стоимость контракта — 2,5 млн долларов США, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помимо этого, исполнитель контракта должен «обеспечить размещение летной и технической группы в количестве 14 человек в гостиницах не ниже класса 4 звёзд» в г. Чжухай в период с 23 октября по 12 ноября 2018 года.

Исходя из техзадания, продукцию завода планируется продемонстрировать помимо выставки в Чжухае, — во Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, Малайзии.

Напомним, завод работает с 1940 года, в сентябре которого был создан ленинградский авиационный завод №387. Позднее его эвакуировали в столицу Татарии, где объединили с заводом обозных деталей №169. На сегодня предприятие выпускает современные модификации вертолетов серии Ми-8/17. Помимо этого, он разработал и выпускает легкий вертолет «Ансат». В конце августа 2018 года стало известно, что ряд пакистанских компаний из сферы пассажирских перевозок планирует заключить контракты на поставку этих вертолетов.

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С 2007 года вертолетный завод Казани входит в холдинг «Вертолеты России».