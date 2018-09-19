Археологи сообщили об уникальных находках в Кудинской долине

Иркутск, , 08:32 — REGNUM Ученые-археологи Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) приняли участие в работе IX Международной научной конференции «Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая», где сообщили об уникальных находках в Кудинской долине и Бодайбинском районе. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Профессор ИРНИТУ Артур Харинский представил доклад, посвященный исследованию городищ-святилищ в Кудинской долине. Год назад ученые обследовали там пять археологических памятников. В одном из шурфов на стоянке «Улан-Байтог-3» был обнаружен фрагмент глиняного сосуда с узором-штамповкой в виде восьмилучевой звезды и элементами зубчатого орнамента. Ранее керамика с подобным декором не встречалась в байкальском регионе.

Минувшим летом в ходе раскопок в районе села Байтог археологи обнаружили древние деревянные конструкции на вершине валов городищ-святилищ Яняшен и Турэсэ-Ундэр. Ученые предположили, что когда-то на этом месте могла быть изгородь. Теперь участникам экспедиции предстоит тщательно изучить угли, найденные в районе полевых работ. Специальный анализ позволит определить возраст конструкций.

В свою очередь, научный сотрудник лаборатории археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов Северной Азии Александр Уланов представил гостям форума результаты исследований, связанных с развитием Кудинской долины в каменном веке.

Обнаруженные находки и их дальнейшее исследование, по мнению ученых, позволит создать детальную культурно-хронологическую схему истории развития этого района. Уточняя границы археологических памятников, проводя раскопки, археологи делают шаги к их сохранению.

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