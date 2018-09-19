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Ожирение вредит мозгу

Наука

У располневших подопытных мышей снизились умственные способности

Ожирение вредит мозгу
Цитата из м/ф «Нехочуха». Реж. Юрий Бутырин. 1986. СССР
Ожирение

Принстон, США, 19 сентября 2018, 07:36 — REGNUM  Мозговая деятельность может ухудшиться из-за избыточного веса. К такому выводу пришли ученые из Принстонского университета в США, итоги их работы опубликованы журналом Science News.

Исследователи кормили разной пищей две группы лабораторных мышей. Одни получали высококалорийную пищу, вторые питались так, чтобы их здоровый вес не увеличивался.

Через три месяца мыши из первой группы располнели — их вес увеличился на 40%. При этом у мышей снизились умственные способности. Это отразилось на принятии ситуативных решений и общей мозговой деятельноости.

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Также в их мозге стало больше мироглий — клеток, защищающих нервные ткани. При увеличении количества мироглий снижаются когнитиные функции, отмечают ученые.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американским ученым удалось сделать подопытных грызунов невосприимчивыми к кокаину. Мыши остались живы после введения смертельной дозы наркотика.

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Научные исследования
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