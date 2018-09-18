РАН займется пропагандой науки по Уставу

Елена Ковачич, , 20:18 — REGNUM

Академия наук по Уставу может и должна заниматься просветительством, заявил президент РАН, академик Александр Сергеев.

«Просветительская деятельность сейчас вот, в июле месяце, появилась среди уставной деятельности Российской Академии наук — впервые», — сообщил Сергеев на заседании президиума РАН.

Согласно поправкам в закон о РАН от 19 июля 2018 года, действительно, расширены права высшего научного сообщества России в деле популяризации научной деятельности и пропаганды науки. В шестой статье закона есть особый пункт об этом.

«Распространение научных знаний, повышение престижа науки и популяризация достижений науки и техники — одна из основных целей Российской Академии наук», — процитировал документ в своем докладе вице-президент РАН, академик Алексей Хохлов, добавив, что «это очень важно и позволяет включить это в госзадание для РАН», поскольку написано, что «Российская Академия наук для реализации своих основных задач участвует в разработке, обеспечении и реализации программ популяризации и пропаганды науки», в том числе, что важно, среди детей и молодежи.

Пока наиболее существенных успехов в этом добился Московский университет. Из доклада его главы, академика Виктора Садовничего, следует, что проводимый уже 25 лет МГУ форум «Ломоносов» ежегодно собирает 15 тысяч участников. На форуме работает 38 секций и 400 подсекций по различным научным направлениям. Академик предложил «скоординировать деятельность форума с Российской Академией наук». По его словам, это мог бы быть «один из важных агрегаторов популяризации научной деятельности».

С 2006 года МГУ проводит Фестиваль науки. Это 2 млн участников в год, 70 регионов России, 5000 мероприятий и 15 лекций Нобелевских лауреатов. Особо отметил академик Садовничий олимпиадное движение школьников.

«Это изюминка, — подчеркнул он, — которую мы нашли и которую нужно сохранить».

Действует и весьма успешно платформа «Университет без границ», сообщил ректор МГУ.

«Это очень широкий спектр популяризации науки, в том числе и для серебряного возраста. 120 стран слушает эту платформу Московского университета «Университет без границ», — отметил Садовничий.

Есть в МГУ еще одна платформа — «Университетская кафедра». Идея пришла ректору в 90-е годы, когда он увидел в Музее МГУ фотографию Льва Толстого на лекции в Московском университете. Это было в XIX веке, когда при МГУ работал лекторий. Идея вдохновила ректора, был создан аналог того исторического лектория.

«Раз в месяц 500 человек примерно приходит на лекции выдающихся ученых. Прошло 200 лекций за эти годы. 100 тысяч слушателей прошло», — сообщил Садовничий. «Здесь говорилось о работе со школьниками, — добавил он. — Здесь наше общее поле — и университета, и Академии наук. Сегодня ко мне подошло несколько человек с просьбой увеличить прием школьников на «Малый мехмат». Что такое «Малый мехмат»? Каждую субботу университет кипит: приходит 2500 школьников, шестой-восьмой класс, чтобы учиться математике».

Есть у МГУ еще одно важное начинание — виртуальные лаборатории. По мнению главы МГУ, это важное подспорье особенно для сельских школ, где нет возможности проводить полноценные лабораторные работы. А с помощью компьютера в глубинке можно ставить без ограничений любые опыты по химии или физике. Президент РАН пообещал, что «Российская Академия наук посмотрит на опыт МГУ».

Что касается опыта, то, как стало ясно из выступления академика, вице-президента РАН Алексея Хохлова, Россия многому могла бы поучиться у Китая в деле популяризации науки.

«Научного просвещения в масштабах страны до последнего времени на проводилось, — заявил Хохлов, — И это находится в контрасте с тем, что происходит, например, в Китайской Народной Республике. Там еще в 1958 году был создан первый орган популяризации науки — Китайская ассоциация по науке и технологиям. В 1980-м году Госсоветом был образован Китайский научно-исследовательский институт популяризации науки. В 2002 году был издан специальный закон КНР по популяризации науки и технологий, требующий от учреждений высшего образования и научных учреждений проводить подготовку научного состава и мотивировать его к популяризации собственных исследований параллельно с их непосредственными задачами, то есть это требование по закону».

Теперь по новому закону о РАН от Академии наук тоже можно требовать выполнения уставных обязанностей — в число которых вошла пропаганда научных знаний и борьба с лженаукой.

Говоря об опыте Китая, академик Хохлов подчеркнул, что нынешний глава КНР назвал научно-технические инновации и популяризацию науки «двумя крыльями в реализации инновационного развития».

Очевидно, что эти крылья Россия с помощью ученых должна отрастить или, если они уже есть, то расправить.