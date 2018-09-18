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Ученые РФ и Южной Кореи создадут платформу для промышленной революции 4.0

Наука

Меморандум о создании российско-корейской инновационной платформы для четвёртой промышленной революции в июне этого года подписали Минэкономразвития России и министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи

Владивосток, 18 сентября 2018, 14:02 — REGNUM  Участниками соглашения, которое позволит создать российско-корейскую инновационную платформу для четвёртой промышленной революции стали Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Корейский институт промышленных технологий (KITECH, Республика Корея), сообщает пресс-служба российского вуза.

«В июне 2018 года президент России Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин объявили о создании корейско-российской инновационной платформы для промышленной революции 4.0. Этот проект, участником которого станет Дальневосточный федеральный университет, послужит хабом для инновационного сотрудничества между нашими странами», — сказала проректор ДВФУ по международным отношениям Виктория Панова.

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В целях создания инновационной платформы стороны подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере научно-технического сотрудничества.

Он позволит ученым выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области редких металлов, разрабатывать передовые технологии, связанные с добычей, переработкой, восстановлением и очисткой металлов. Отмечается, что важным аспектом сотрудничества также станет юридическая сторона — передача технологий для применения в промышленности с учетом требований законодательства обеих стран.

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Научно-техническая революция
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