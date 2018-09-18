Ученые знают, как удешевить производство наноэлектроники

Москва, , 10:06 — REGNUM Простой способ контролируемого натяжения нанотрубок и других крошечных объектов, который способен удешевить производство наноэлектроники, предложили ученые Национального исследовательского ядерного университета МИФИ вместе с коллегами из Греции и Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, натянутые углеродные нанотрубки, толщина которых в сто тысяч раз меньше человеческого волоса, служат основой для проводов, диодов, транзисторов и других устройств.

«Существующие методики направлены на создание единичных образцов напряженных нанотрубок… — сообщил доцент Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ Константин Катин. — Поэтому мы предложили альтернативу специально для массового производства — заранее имплантировать ионы водорода и гелия внутрь подложки, на которой лежат нанотрубки».

По его словам, при нагревании на поверхности подложки надувается газовый пузырь, так как эти ионы превращаются в газовые молекулы. Катин добавил, что газовый пузырь и деформирует нанотрубку. По его словам, специалисты, меняя температуру, могут управлять деформацией наноструктуры.

В НИЯУ МИФИ считают, что благодаря открытию удастся удешевить производство множества базовых элементов наноэлектронных схем.

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