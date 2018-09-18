«Бестопливный» двигатель создадут для Пентагона британские ученые

Лондон, , 07:13 — REGNUM Британские исследователи получили от управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) заказ на разработку двигателя, работающего вопреки законам физики. Об этом сообщает пресс-служба Плимутского университета (Великобритания).

Отмечается, что устройство должно работать аналогично созданному ранее китайскому бестопливному двигателю EmDrive, представляющего из себя конструкцию из магнетрона, генерирующего СВЧ-волны, и резонатора, аккумулирующего энергию микроволн.

По словам пресс-службы университета, в основу работы нового двигателя будет положена так называемая теория квантованной инерции доктора Майка Маккаллоха.

Сам ученый заявил, что разработка нового двигателя может стать ключевой точкой в истории освоения космического пространства, поскольку человечеству больше не нужно будет топливо для запуска спутников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года немецкие ученые разобралась в принципах работы китайского двигателя EmDrive, который, по мнению его создателей, работал за счёт давления на резонатор СВЧ-волн. Согласно отчёту, размещённому на портале Research Gate, создать двигатель «вопреки законам физики» инженерам так и не удалось.

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