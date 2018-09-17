Биологи Калужского университета обнаружили в Лаосе новый вид ящерицы

Калуга, , 13:05 — REGNUM Биологи Института естествознания Калужского государственного университета (КГУ) им. К. Э. Циолковского убедились, что полученный в Лаосе материал ящерицы принадлежит новому виду — криволапому геккону, ранее не описанному наукой. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что первые наблюдения за ящерицей были сделаны еще в 2013 году. Однако для научного закрепления открытия потребовались молекулярные исследования. Тропическая экспедиция в карстовые массивы центрального Лаоса состоялась в прошлом году, именно там был получен необходимый материал. Он подтвердил уникальность нового вида.

Ящерица получила название по ближайшему населенному пункту — татомский кривопалый геккон (Cyrtodactylus thathomensis sp. nov.).

«Статья в престижном зарубежном журнале «Zoological Research» подготовленная совместно с коллегами из Зологического музея МГУ и Зоологического института СПб закрепило первенство калужских ученых и статус нового вида», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже не первая находка биологов Института естествознания. Ранее ими был открыт новый вид ящерицы, 3 вида орхидей, 2 вида других цветковых растений и более десятка новых видов (в том числе и родов) микроскопических диатомовых водорослей из Лаоса и Камбоджи.

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